日本相撲協会は６日、大相撲秋場所（８日初日、両国国技館）の取組編成会議を開き、名古屋場所で左膝前十字靱帯（じんたい）を断裂して途中休場した十両朝乃山（高砂）、十両妙義龍（境川）が取組から外れ、休場が決まった。休場は朝乃山が３場所連続通算１４度目で、妙義龍は２２年初場所以来１０度目。十両以上の初日からの休場者は、横綱照ノ富士を含めて３人。