【第46話】 9月6日 公開 小学館は9月6日、肉丸氏によるマンガ「アイツノカノジョ」第46話「するならこっち」をサンデーうぇぶりにて公開した。 本作は、「橘さんは嗅ぐわしい」や「バッドガール」などを手掛けた肉丸氏による、三角関係になってしまった幼馴染の3人を描いた青春マンガ。第46話ではリクに風呂場まで運んでもらう雫。体調不良により自分で服が脱げな