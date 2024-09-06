セリアが反発している。６日の取引終了後、８月度の月次売上高を開示した。既存店売上高は前年同月比８．３％増と増収基調を継続した。業況を評価した買いが入ったようだ。既存店の客数は同５．９％増、客単価は同２．３％増となった。全社ベースの売上高は同１１．３％増となった。 出所：MINKABU PRESS