コスモ・バイオが続伸。５日取引終了後、英ガンマプロテインズ社と独占販売代理店契約を締結したと発表した。コスモバイオはガンマプロテインズ社が提供する高品質の組み換えＦｃ受容体などの製品を日本国内で販売する。これが手掛かりとなったようだ。 出所：MINKABU PRESS