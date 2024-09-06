渋谷凪咲主演のホラー映画『あのコはだぁれ？』は全国222館で上映中©2024「あのコはだぁれ?」製作委員会興行収入（以下、興収）約74億円を突破した『キングダム 大将軍の帰還』を筆頭に、『怪盗グルーのミニオン超変身』（42億円）、『インサイド・ヘッド2』（約43億円）、『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』（約29億円）、『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』（約21億円）など、今年の夏の映画興