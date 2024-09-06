6日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝143円17銭前後と、前日午後5時時点に比べ44銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝159円11銭前後と9銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース