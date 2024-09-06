[ブラジリア ５日 ロイター] - ブラジル国庫庁が５日発表した７月の中央政府の基礎的財政収支（プライマリーバランス）は９２８億３０００万レアル（１６億６０００万ドル）の赤字だった。大幅な歳入増にもかかわらず、赤字幅はロイターがまとめたエコノミスト予想の８８億レアルを上回った。純歳入は実質９．５％増の１８３５億レアルだったが、歳出は６％減少したものの１９２８億レアルで歳入を上回った。７月までの１２カ