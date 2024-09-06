7月に2人以上の世帯が消費に使ったお金は29万931円で、物価の変動を除いた実質で前の年の同じ月と比べて0.1％増加し、3カ月ぶりにプラスに転じました。総務省が行った家計調査によりますと、住宅の外壁リフォームやシステムキッチンの導入など住居の設備の修繕や維持のための費用が前の年の同じ月と比べて34.6％増加しました。また、パリオリンピック・パラリンピックの開催による影響などでテレビの購入が74.2％と大きく増