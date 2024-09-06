2019年に、NTT東日本・NTT西日本とタカラトミーアーツが、公衆電話の使い方や認知向上に向けたプロジェクトの一環として、「NTT東日本公衆電話ガチャコレクション」を発売。当時、Japaaanでも紹介しましたが、なぜいま公衆電話！？精巧ギミック付きの公衆電話ミニフィギュアがガチャ商品で登場本商品のラインナップに、懐かしの”ピンクの電話”が追加され、『NTT東日本 NTT西日本 公衆電話ガチャコレクション 番外編』として登