現在、2つの台風が発生中。日本の南の海上では台風のたまごである熱帯低気圧が発生しやすい状況となっていて、今後も続々発生する見込み。日本付近への影響は?猛烈な台風11号ベトナム方面へ今日6日現在、2つの台風が発生中です。猛烈な台風11号は、今日6日午前6時現在、南シナ海にあって、発達しながら1時間に15キロの速さで西へ進んでいます。この後も西よりに進み、7日にはトンキン湾へ、8日にはベトナムへ達する見込みです。