鴻池運輸（9025、東証プライム）。堅調な収益動向が目を引く。21年3月期こそ社会経済の停滞で5.9％の減収/58.7％の営業減益も、その後は前期まで「1.5％余の増収、71.5％余の営業増益」「3期連続増配」と、しっかりと稼ぎ株主還元と果たす。【こちらも】タイヤ専売業界で頭抜けた営業利益率のフジ・コーポ、PERは10倍以下今期の計画は、8月9日に中間期の利益を上方修正。「7.9％の増収（3400億円）、8.2％の営業増益（180億円