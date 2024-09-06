セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2024年8月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」赤いほっぺグランデぬいぐるみおすわりVer.を紹介します☆ セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」赤いほっぺグランデぬいぐるみおすわりVer.  登場時期：2024年8月30日より順次サイズ：全長約40×30×52cm投入店舗：全国のゲームセンターなど&#1