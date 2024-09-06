セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2024年8月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場するディズニー＆ピクサー『カーズ』マスコットVol.2を紹介します☆ セガプライズ ディズニー＆ピクサー『カーズ』マスコットVol.2  登場時期：2024年8月30日より順次サイズ：全長約6×10×7cm種類：全4種（メーター、サリー、ライトニング・マックィーン、ルイス・ハミルトン）投入