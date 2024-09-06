俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉが６日までに自身のインスタグラムを更新し、私服ショットを公開した。Ｃｏｃｏｍｉは「久しぶりのビーサンで靴擦（ず）れ」とつづり、ショートパンツでビーチサンダルを履いた全身写真をアップ。「応急処置してる時撮られてた」と足に触れているカットも掲載された。８月には次女のＫｏｋｉ，との姉妹ショットを投稿し、「１６１ｃｍと１７０ｃ