あみだ池大黒は、ゴディバ ジャパンと共同で、ゴディバが日本各地のシェフとともにつくりあげる「ゴディバ マンスリー シェフズ セレクション」の新商品として、「大阪花ラング ショコラ」を販売！ あみだ池大黒「大阪花ラング ショコラ」ゴディバコラボ  商品名：「大阪花ラング ショコラ」価格(税込)： 大阪花ラング ショコラ 3個入1,188円大阪花ラング ショコラ 6個入2,160円＜販売期間および取扱店＞20