6人組グループ・SixTONESの高地優吾（※高＝はしごだか）が、12日発売のフィットネス総合誌『Tarzan（ターザン）』887号（マガジンハウス）で初表紙を飾る。【CMカット】お風呂でうっとり…「きき湯」CMに出演する高地優吾グループの愛されキャラが、新たな魅力を開花。カメラの前でフッキンやスクワット、ワンハンドでのプッシュアップをキメる高地は「キツイなー！」と笑いながらも、要求に次々と応えていくその姿は、もう立