奈良・橿原市で、生後2カ月の赤ちゃんの口におしりふきの紙を入れ、窒息させて殺害しようとした疑いで、父親が逮捕されました。赤ちゃんは意識不明の重体です。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは奈良・橿原市の会社員・東宗也容疑者（28）です。東容疑者は、4日午後11時ごろ、「生後2カ月の男の子がおしりふきを口に入れて血を吹いている。意識と呼吸がない」と自ら消防に通報していました。赤ちゃんは東容疑者の長男で、意識不明の