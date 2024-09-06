自民党総裁選をめぐって加藤元官房長官はJNNの取材に応じ、立候補に必要な推薦人20人の確保に「メドが立ってきていて立候補表明を言える状況になってきた」と明言しました。関係者によりますと、加藤氏は来週10日に出馬会見を開くことにしていて、6日午後にもこうした方針を表明します。会見では「ニッポン総活躍プラン」を掲げ、最も重視する政策として「所得の倍増」などを打ち出すことで国内投資の促進や少子化対策に繋げるとの