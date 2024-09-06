陸上のダイヤモンドリーグ（ＤＬ）は５日、スイスのチューリヒで行われ、男子やり投げでディーン元気（ミズノ）が８２メートル６９で３位に入った。今季上位選手で争うファイナル（１３、１４日、ブリュッセル）の出場権を得た。女子５０００メートルで田中希実（ニューバランス）は１４分４９秒９５で７位となり、東京で来年開催される世界選手権の参加標準記録（１４分５０秒００）を突破した。男子１１０メートル障害でパ