2カ月連続で「実質賃金」がプラスとなりました。林芳正官房長官（63）「賃上げの明るい動きも統計上もしっかりと表れてきているものと認識をしております」7月に労働者が受け取った現金給与の総額は平均40万3490円で、去年の同じ月と比べて3.6％増えました。消費者物価指数は去年の同じ月と比べ3.2％上昇しましたが、現金給与総額の伸びが上回り、物価の影響を考慮した実質賃金は0.4％増えています。（「グッド！モーニング