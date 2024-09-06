元宮崎県知事の東国原英夫氏（66）が6日までにYouTubeチャンネルを更新。パリオリンピック（五輪）柔道女子52キロ級の阿部詩（24＝パーク24）に対する発言を謝罪した。東国原氏は、元雨上がり決死隊宮迫博之とコラボを実施。宮迫から「ちょっと注意したかった、詩ちゃん（の件）」と切り出されるも、すぐには何の件かのみこめず「詩ちゃん…？ああ〜、はいはいはい」とタイミングが遅れて気づくと「その態度も今、あきませんよ」