Ritsuko ShimizuNobuhiro Kubo［東京６日ロイター］ - セブン＆アイ・ホールディングスは６日、カナダの小売大手アリマンタシォン・クシュタールが同社に提示した買収価格は１株１４．８６米ドルで、全株を現金で取得するものだったと発表した。クシュタールに同日付で送った書簡の中で言及した。提案を公表した８月１９日の為替、１ドル１４７円付近で換算すると、５．７兆円程度の買収総額となる。現在のセブン＆アイの時