ドル円理論価格1ドル＝141.73円（前日比-0.31円） 割高ゾーン：142.77より上 現値：143.44 割安ゾーン：140.70より下 過去5営業日の理論価格 2024/09/05142.04 2024/09/04144.53 2024/09/03145.48 2024/09/02145.32 2024/08/30144.42 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。