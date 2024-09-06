Ｕｎｉｐｏｓが大幅続伸となっている。同社は５日、事業承継前後の組織に特化したカルチャー変革サービス「カルチャー変革ｆｏｒ跡継ぎ」の提供を開始すると発表しており、これが材料視されているようだ。 このサービスでは、カルチャー変革を実現した企業との対話・見学の機会、カルチャー変革実行フェーズにおけるアプローチ、ＩＴシステム、カルチャー変革を魅せ