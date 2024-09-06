ミライアルが大幅高。５日取引終了後、２～７月期連結業績予想について売上高を６８億５０００万円から７０億６５００万円（前年同期比７．２％減）へ、純利益を４億５０００万円から６億円（同２７．４％減）へ上方修正すると発表。これを好感した買いが集まっている。 半導体市場が緩やかに回復していくなかで、プラスチック成形事業の製品出荷が増加したことが寄与。関係会社の清算に伴う特別利益の計上も利益面で