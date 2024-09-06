【AFP＝時事】2026年サッカーW杯北中米大会（2026 World Cup）のアジア最終予選は5日、各地で試合が行われ、グループCの日本はイングランド・プレミアリーグで活躍する三笘薫（Kaoru Mitoma）や遠藤航（Wataru Endo）の得点もあり、中国を7-0で破る華々しいスタートを切った。ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC（Brighton ＆ Hove Albion FC）に所属する三笘は、負傷のためアジアカップ（2023 AFC Asian Cup）以来となる