欅坂46の元メンバーで俳優の平手友梨奈（23）が、本格的な再始動を宣言した。平手は2020年に欅坂46を脱退し、BTSやNewJeansらが所属する韓国の大手事務所「HYBE」日本本社の傘下「NAECO」に移籍。1年半在籍したが、今年8月8日に契約解除が発表された。【あわせて読む】平手友梨奈&松井珠理奈は“最年少センター”でチヤホヤされた弊害鮮明…トラブル頻発お騒がせの2人そんな平手の新たな移籍先となったのは、Adoが所属する