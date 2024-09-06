「令和の米騒動」などと喧伝された今回の事態には、ナゾが多い。それだけに「〇〇が裏で操っている」「××が買い占めたせいだ」など、根拠不明の“うがった見方”も百出。コメの消費量はこの10年だけでも1割以上減ったとはいえ、日本人の主食としての存在感はまだまだ大きいようだ。▼23年産米の作況指数は101と平年並みだが、作付面積の微減もあり生産量はやや減少。猛暑で等級が落ちたことによる、精米時の歩留まり低下や店頭販