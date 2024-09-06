9月いっぱいで自民党総裁の任期を満了する岸田文雄首相。後任を決める総裁選挙に石破茂元幹事や河野太郎デジタル相といった自民党議員が続々と立候補を表明している中、小泉進次郎元環境相も動き出している。【写真】書き放題!?荒れている小泉進次郎のYouTubeコメント欄「小泉さんは9月6日に出馬会見を行う予定ですが、8月28日時点で総裁選に出馬する意向を表明。同日、小泉さんは自身の公式YouTubeチャンネルを新たに開設しま