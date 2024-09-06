■4年間で2倍以上の業績を叩き出す「今、最も集客力があるスーパーマーケットはどこか」と聞かれたら、ロピアと答える人は多いと思います。神奈川県川崎市に本社を置くロピアでは、店頭での長蛇の列と車の渋滞が常態化していますが、それでも顧客が待つことができるのは、なぜなのでしょうか。ロピア いずみ中央店（横浜市泉区上飯田町）（写真＝Thirteen-fri／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）ロピアの由来となっている「ロープ