ジャイアンツは５日（日本時間６日）、Ｍ・チャプマン内野手（３１）と総額１億５１００万ドル（約２１６億５０００万円）で、２０３０年まで６年契約を延長した。延長ボーナスが１００万ドルで、年俸２５００万ドル（約３５億８６００万円）。２０１３年のＢ・ポージーとの９年１億６７００万ドルに次ぐ、球団史上２位の大型契約。チャプマンは「ここは我が家のように感じる。ベイエリアは居心地が良く、ここに居るのが大好