大阪府警本部北朝鮮のIT技術者が外国人に成り済まして違法に稼いだ資金を元手に、日本メーカーの衣料品を北朝鮮に不正輸出したとして、大阪府警は6日、外為法違反の疑いで、札幌市西区の無職の男性（85）を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。府警は起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。書類送検容疑は経済産業相の許可を得ずに2019年12月5〜7日、日本メーカーの下着など衣料品約200点（40万円相当）を、国際ス