生後2カ月の長男の口におしりふきを入れて殺そうとしたとして、奈良県警は5日夜、同県橿原（かしはら）市大軽町の会社員、東宗也容疑者（28）を殺人未遂の疑いで逮捕した。長男は意識不明の重体。東容疑者は「おしりふきを口の中に入れたことは間違いないが、殺す気はなかった」と容疑を一部否認しているという。疑われる母から息子への性的虐待 密室で何があったのか逮捕容疑は4日午後10時40〜50分ごろ、自宅のベビーベッド