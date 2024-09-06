スマートフォン盗撮を繰り返したとして、京都府警上京署は５日、上京区のアルバイトの男（４２）を府迷惑行為防止条例違反や性的姿態撮影処罰法違反などの疑いで書類送検した。容疑を認め、「５年くらい前から２００回以上盗撮した」と供述しているという。発表では、男は２０２１年１２月〜今年５月、上京区内の路上で女性のスカート内をスマホで撮影するなどした疑い。同区内の駅の階段で５月１０日、男の盗撮行為に気付い