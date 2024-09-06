Tetsushi Kajimoto［東京６日ロイター］ - 総務省が６日発表した７月の家計調査によると、２人以上の世帯の実質消費支出は前年同月比０．１％増加し、小幅ながら３カ月ぶりに上昇に転じた。ただ、回復は鈍く、季節調整済み前月比では１．７％減少だった。エコノミストからは、物価高が続く中、消費は依然として弱く「踊り場状態」で、大幅な回復は見込みづらいとの声が出ている。ロイターがまとめた事前調査の予測平均値は前年