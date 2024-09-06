三菱UFJ銀行では、9日から昼時に一部店舗で休業時間を設けます。対象になるのは福岡県長崎県にある3つの店舗で、午前11時半から午後0時半の間、窓口業務を休みます。インターネットバンキングの広がりを受けて来店客が減少しているためで、職員の働き方改革につなげる狙いがあります。利用客の反応をみて、全国店舗での展開も検討したいとしています。（「グッド！モーニング」2024年9月6日放送分より）