食事の準備が面倒なときや特別な時間を過ごしたいときなど、外食に出掛ける機会は多々あることでしょう。しかし、自炊と比べるとお金がかかるため、貯金を重視して外食を全くしない人もいるのではないでしょうか。外食を気分転換や楽しみの一つとする人にとって、外食なしの生活は耐えられないかもしれません。 本記事では、二人以上の世帯の外食にかかる月別支出金額から、外食をしなかった場合にどのくらいのお金が貯まるの