パリ五輪の女子マラソンに出場したアフリカウガンダの選手が5日、交際相手に火をつけられて亡くなった。ロイター通信などが報じた。亡くなったのは、レベッカ・チェプテゲイ選手（33）。1日、交際相手にガソリンをかけられ、火をつけられた。全身の約8割にやけどを負い病院で治療していたが、臓器不全で亡くなった。交際相手もやけどしており、治療を受けているという。チェプテゲイ選手は8月11日に行われた女子マラソン