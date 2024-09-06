「ファン付きウェアのバッテリーが充電中に爆発したんです。家の２階部分が黒焦げになり、家具や家電類がほとんど燃えた。大切にしていた貴金属類も黒くなるなど大きな被害が出ました」リチウムイオン電池で駆動（くどう）するファンが内蔵されたウェア。真夏の工事現場などで働く作業員に欠かせない冷却アイテムだが、思わぬトラブルが発生している。埼玉県入間郡に住む現場作業員、Ａ氏（30）の自宅が燃えたのは７月下旬だった。