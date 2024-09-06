サンパウロ時事】ブラジルで簡易投稿サイトＸ（旧ツイッター）の利用を禁じた連邦最高裁判所の決定を巡り、国民の間で賛否が二分していることが、５日までに公表された民間調査で明らかになった。違反者への罰金に６割超が反対を表明したが、Ｘへの接続を遮断する決定には賛成が４８％、反対が５１％と世論は割れ、司法にとっても難しい判断だったとみられる。