笑福亭鶴瓶と原田知世が夫婦役を務める、実話を基にした映画『35年目のラブレター』の追加キャストとして、重岡大毅（WEST.）と上白石萌音の出演が決定。鶴瓶と原田が演じる西畑夫妻の若かりし頃を演じる。併せて、メインキャスト4人がそろったティザービジュアルと、本編映像初出しとなる特報も解禁された。【動画】若き“西畑夫妻”にWEST.重岡大毅と上白石萌音映画『35年目のラブレター』特報戦時中に生まれた西畑保さん