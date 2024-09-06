＜09月05日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ] (1376) カネコ種苗 東証スタンダード [ 1,371.0 | +0.15% | 割安 ] (1499) ＭＸ高配ＭＮ 東証ETF [ 9,404.0 | +0.05% | 分析中 ] (1695) ＷＴ小麦 東証ETF [ 3,160.0 | +0.32% | 分析中 ]