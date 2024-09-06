＜09月05日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ] (1545) 野村ナスＨ無 東証ETF [ 27,365.0 | -0.74% | 分析中 ] (1658) ｉＳ新興国株 東証ETF [ 2,578.0 | -0.50% | 分析中 ] (1662) 石油資源開発 東証プライム [ 5,410.0 | -0.55% | 割安 ] (1686) ＷＴメ