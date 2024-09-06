■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄市場 [ 割安/割高 ] (5246) ＥＬＥＭＥＮＴＳ 東証グロース [ 分析中 ] (6034) ＭＲＴ 東証グロース [ 割安 ] (2586) フルッタフルッタ 東証グロース [ 割高 ] (4755) 楽天グループ 東証プライム [ 割高 ] (9229) サンウェルズ 東証プライム [ 割安 ] ■ 売り予