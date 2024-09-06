[9.5 W杯最終予選 日本 7-0 中国 埼玉]予告どおりの“黒子役”をこなしつつ、結果としても1ゴール2アシスト。鬼門とされた北中米W杯アジア最終予選の初陣で日本代表MF久保建英(ソシエダ)が圧巻のパフォーマンスを見せた。フォア・ザ・チームと個人の結果の両立はデータにも表れ、豊富なスタッツをもとに選手採点を行う大手サイト『Sofascore』からは10点満点のパーフェクト評価がつけられた。久保は中国戦を翌日に控えた4日の