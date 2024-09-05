「アトモス（atmos）」から、「アディダス オリジナルス（adidas Originals）」の新作シューズ「アディゼロ アルク（ADIZERO ARUK）」のアトモス別注カラー「ADIZERO ARUKU “KOUSATEN”」が登場する。同アイテムは、「アディゼロ アルク」の本格展開に先駆けた発売となっており、世界300足限定で展開する。9月13日から16日まで「6142 HARAJUKU」で行われるイベント「adidas con by atmos」で一部先行販売を実施し、9月21日からア