David BrunnstromMichael Martina[ワシントン ５日 ロイター] - 米国のバーンズ駐中国大使は５日、米誌フォーリン・ポリシーのインタビューで「米インド太平洋軍のパパロ司令官と中国人民解放軍南部戦区のトップが数週間以内に対話する」と述べた。不測の軍事的な衝突を避けるための米中の意思疎通を強化する狙いだ。先月には訪中したサリバン米大統領補佐官（国家安全保障担当）が習近平国家主席と会談し、インド太平洋軍と