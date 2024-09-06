◆第２４回ボーイズリーグ鶴岡一人記念大会（８月２３〜２４日・鶴岡一人記念球場ほか）各ブロックの選抜チームで戦う第２４回鶴岡一人記念大会が行われた。東北からは東日本選抜に宮城仙南・小笠原悠吹、宮城仙北・星遥希（ともに３年）の２選手が参加。東日本女子選抜には寒河江・小松莉々姫、宮城中央・遠藤妃夏、庄内・瀬尾結衣（いずれも３年）の３選手が参加した。男女とも準優勝と躍進に貢献した。※※※決