米国は国防総省内にUFOの専門機関を設置2024年6月6日、超党派の全く新しい議連「安全保障から考える未確認異常現象解明議員連盟」が発足した。多くのメディアは「UFO議連」と報じたが、たくさんの人に知ってもらう意味では馴染みやすい名称だ。今や「UFO」の存在は、海外では真面目に研究する対象になっている。米国政府は未確認異常現象をUAP（Unidentified Anomalous Phenomena）と呼び、米国防総省内に専門機関として全領域異常