9月に自民党総裁選、立憲民主党代表選が迫っている。立憲民主党の代表選には、枝野幸男前代表や、野田佳彦元総理大臣など、ベテラン議員が名乗りを上げている。そうした中で、わずか当選回数１回の1期生でありながら出馬の意欲を示したのが吉田はるみ衆議院議員である(取材当時)。イギリスのバーミンガム大学院を修了し、小川敏夫の政務秘書官や政務会長補佐などを歴任。2021年の衆議院議員選挙では、石原慎太郎氏の息子であり、自
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